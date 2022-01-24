Кузбасский горняк погиб ночью в шахте

Трагический инцидент произошел в субботу, 23 января, на кузбасской шахте. Сигнал о гибели мужчины поступил спасателям в 3:30 по местному времени. Выяснилось, что под землей скончался 32-летний горняк.

– По предварительной информации, при добыче угля работал комбайн для его складирования, комбайн имеет две загребающие лопатки, которые запали. В результате чего рабочего задело ковшом, он получил травмы, повлекшие его смерть, – прокомментировали в СУ СКР Кузбасса.

В настоящий момент его тело поднято на поверхность, назначена судебно-медицинская экспертиза. Полицейские проводят опрос всех свидетелей произошедшего. Специалистам предстоит уточнить, проходил ли погибший инструктаж по технике безопасности и соблюдалась ли эта техника.

На просторах социальных сетей свидетели уточнили, что трагедия произошла во втором часу ночи на добычном участке шахты в Осинниках.