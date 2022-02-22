Кузбасский фермер не оградил свое хозяйство от опасных инфекций

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Индивидуальный предприниматель из Кемеровской области понес наказание за условия содержания животных, в которых возникла вероятность заражения скота бешенством и сибирской язвой.

Нарушения были выявлены сотрудниками Россельхознадзора в крестьянском фермерском хозяйстве, расположенном в Промышленновском районе. Территория фермы не была огорожена, что обеспечивало свободный доступ на территорию людей и животных. Кроме того, на въезде отсутствовал дезинфекционный барьер с раствором. Этим глава хозяйства нарушил требования ветеринарных правил при содержании крупного рогатого скота.

"Отсутствие ограждения территории хозяйства, дезинфекционного барьера, влечет вероятность занесения особо опасных заболеваний, таких как: бешенство, сибирская язва и др., т.к. больные бешенством дикие животные (хищники), беспрепятственно могут попасть на территорию хозяйства в загоны к животным, содержащимся в хозяйстве и заразить их", – сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области.

Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в три тысячи рублей. Также главе хозяйства было выписано предписание об устранении нарушений.

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