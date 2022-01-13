Кузбасский эпидемиолог заявила о скором завершении пандемии COVID-19

0
Фото:  

Жители Кемеровской области устали терпеть ограничения, которые спровоцировала эпидемия вируса COVID-19. Они поинтересовались у местных властей о сроках, когда снимут все запреты.

Главный эпидемиолог региона Елена Брусина во время эфира Минздрава, который состоялся накануне в среду, 12 января, рассказала гражданам, что позволит достичь победы над опасным китайским вирусом.

– 60% людей, вакцинированных или имеющих иммунитет – это мало для того, чтобы остановить его, – сказала эксперт.

При этом врач выразила предположение, что грядущая волна COVID-19 может оказаться последней, после чего мировая пандемия полностью завершится.


Стоит отметить, что ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе уменьшился до показателей октября 2021 года.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32525

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined