Кузбасский эпидемиолог заявила о скором завершении пандемии COVID-19

Главный эпидемиолог региона Елена Брусина во время эфира Минздрава, который состоялся накануне в среду, 12 января, рассказала гражданам, что позволит достичь победы над опасным китайским вирусом.

– 60% людей, вакцинированных или имеющих иммунитет – это мало для того, чтобы остановить его, – сказала эксперт.

При этом врач выразила предположение, что грядущая волна COVID-19 может оказаться последней, после чего мировая пандемия полностью завершится.

Стоит отметить, что ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе уменьшился до показателей октября 2021 года.