Кузбасский эпидемиолог объяснила наличие антител при отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19

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Славный областной специалист Минздрава Кузбасса, эпидемиолог Елена Брусина объяснила, в каких ситуациях у человека могут быть антитела и отрицательный тест на наличие коронавируса.

В рамках эфира на федеральном телеканале жительница Кузбасса задала специалистам в области медицины вопрос. Женщина рассказала, что на протяжении нескольких месяцев у нее сохраняются антитела G и М, однако ПЦР-тест на наличие в организме коронавируса показывает отрицательный результат. Она также отметила, что антитела класса М и вовсе не снижаются и не повышаются.


В ответ на это Брусина рассказала, что вероятнее всего женщина перенесла коронавирусную инфекцию бессимптомно, отчего проявились антитела G. Что касается их второго класса, то эпидимиолог отметила, что при COVID-19, в отличие от других инфекций, иммуноглобулины М сохраняются достаточно долго.


Напомним, ранее сообщалось, что еще один врач из Кузбасса рассказала, почему не обязательно сдавать тест на антитела перед вакцинацией от COVID-19.

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