Кузбасский электрик обесточил частный сектор ради денег

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В Кемеровской области злоумышленник лишил дачников электричества из-за жажды наживы.

Житель города Прокопьевск 52 лет работал электриком в местной обслуживающей организации. В июле 2021 года он решил проникнуть в четыре дачных дома и демонтировать всю находящуюся там электропроводку. Кроме того, мужчина похитил медные детали трансформаторной будки, обеспечивавшей электричеством весь частный сектор Рудничного района, чем вывел ее из строя. Награбленное злоумышленник сдал в пункт приема цветных металлов.


Рецидивист был задержан правоохранителями. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Сумма ущерба, причиненного мужчиной, составила 10 000 рублей.


В настоящее время дело направлено на рассмотрение в суд, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Злоумышленник может получить до шести лет лишения свободы в качестве наказания.

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