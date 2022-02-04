Кузбасский эксперт рассказала о питании после коронавируса

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Медик кемеровского медучреждения обозначила список продуктов, которые помогут организму восстановиться после перенесенного COVID-19.

Сегодня, 4 февраля, состоялся прямой эфир министерства здравоохранения Кузбасса, на котором обсуждались вопросы, связанные с организацией жизни после выздоровления от коронавирусной инфекции. Врач-терапевт кемеровского диагностического центра Инна Стерлягова рассказала, что определенной диеты нет, однако свой выбор стоит делать в сторону полезной еды, богатой белком.

Это могут быть мясо, яйца, молочные продукты. Также важны продукты, которые богаты витаминами овощи, фрукты. Питание должно быть комплексным и разнообразным, ‒ рассказала эксперт во время прямого эфира в Instagram.

Кроме того, медик посоветовала отказаться от продуктов быстрого приготовления, а также спиртных напитков, которые могут усугубить состояние организма, уже прошедшего через серьезное испытание.


Напомним, что за минувшие сутки в Кузбассе зафиксированы почти 1 400 заражений COVID-19 и девять смертей от опасного вируса.

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