Кузбасский эксперт рассказала о питании после коронавируса

Сегодня, 4 февраля, состоялся прямой эфир министерства здравоохранения Кузбасса, на котором обсуждались вопросы, связанные с организацией жизни после выздоровления от коронавирусной инфекции. Врач-терапевт кемеровского диагностического центра Инна Стерлягова рассказала, что определенной диеты нет, однако свой выбор стоит делать в сторону полезной еды, богатой белком.

‒ Это могут быть мясо, яйца, молочные продукты. Также важны продукты, которые богаты витаминами ‒ овощи, фрукты. Питание должно быть комплексным и разнообразным, ‒ рассказала эксперт во время прямого эфира в Instagram.

Кроме того, медик посоветовала отказаться от продуктов быстрого приготовления, а также спиртных напитков, которые могут усугубить состояние организма, уже прошедшего через серьезное испытание.

Напомним, что за минувшие сутки в Кузбассе зафиксированы почти 1 400 заражений COVID-19 и девять смертей от опасного вируса.