Штамм COVID-19 "омикрон", по состоянию на 20 января, пока не зафиксирован в Кузбассе. Несмотря на то, что "омикрон" обладает меньшей летальностью, его опасность кроется в более высоком уровне заболеваемости. Об этом рассказал начальник ковидного госпиталя больницы имени Подгорбунского в Кемерове Василий Жданов. Его слова передает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

— У омикрона гораздо более высокая заразность, и поэтому уже сейчас здравоохранение различных стран — европейских и североамериканских — оказалось в состоянии предколлапса или коллапса, — заявил эксперт.

Медик отметил, что из-за высокой степени заболеваемости растет и количество летальных исходов. В частности, из-за серьезной нагрузки на систему здравоохранения.

— Мы еще с такой нагрузкой не сталкивались и нигде в мире еще с такой нагрузкой не сталкивались, за счет этого летальность может оказаться выше, — подчеркнул Василий Жданов.

Начальник ковидария также заявил о важности вакцинации и ревакцинации для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в Кузбассе продолжает увеличиваться суточный прирост заболевших коронавирусом. Медики назвали главные симптомы "омикрона".