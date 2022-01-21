Кузбасский эксперт рассказал о серьезной нагрузке на здравоохранение из-за "омикрона"

1
Фото:  

Начальник ковидария в Кемеровской области обозначил, за счет чего увеличивается летальность зараженных новым штаммом коронавируса.

Штамм COVID-19 "омикрон", по состоянию на 20 января, пока не зафиксирован в Кузбассе. Несмотря на то, что "омикрон" обладает меньшей летальностью, его опасность кроется в более высоком уровне заболеваемости. Об этом рассказал начальник ковидного госпиталя больницы имени Подгорбунского в Кемерове Василий Жданов. Его слова передает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

— У омикрона гораздо более высокая заразность, и поэтому уже сейчас здравоохранение различных стран — европейских и североамериканских — оказалось в состоянии предколлапса или коллапса, — заявил эксперт.

Медик отметил, что из-за высокой степени заболеваемости растет и количество летальных исходов. В частности, из-за серьезной нагрузки на систему здравоохранения.

— Мы еще с такой нагрузкой не сталкивались и нигде в мире еще с такой нагрузкой не сталкивались, за счет этого летальность может оказаться выше, — подчеркнул Василий Жданов.

Начальник ковидария также заявил о важности вакцинации и ревакцинации для борьбы с коронавирусной инфекцией.


Напомним, что в Кузбассе продолжает увеличиваться суточный прирост заболевших коронавирусом. Медики назвали главные симптомы "омикрона".

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32813

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined