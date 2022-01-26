Кузбасский эксперт обозначила сроки ревакцинации от коронавируса

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Представитель Минздрава Кемеровской области рассказала, через какое время нужно повторно пройти вакцинацию от COVID-19.

Сегодня, 26 января, состоялась прямая трансляция Министерства здравоохранения Кузбасса, в ходе которой и.о. главы Минздрава Елена Зеленина обозначила сроки, которые необходимо соблюдать при ревакцинации от коронавирусной инфекции.


Специалист сообщила, что рекомендации меняются в зависимости от степени развития эпидемии и расширения знаний о вирусе на мировом уровне. Если раньше ревакцинацию от COVID-19 необходимо было пройти через год, то сейчас, с учетом новых штаммов, повторная прививка рекомендуется каждые полгода, заявила Елена Зеленина.


Кроме того, специалисты обозначили заполненность коечного фонда для коронавирусных больных в Кузбассе и сообщили о рекордном количестве обращений к медикам.

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