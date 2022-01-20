Накануне, 19 января, состоялся прямой эфир Минздрава Кузбасса. В ходе включения главный областной специалист-терапевт Лариса Токарева обозначила, какие симптомы могут говорить о заражении человека новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон".
По словам специалиста, основными симптомами "омикрона" являются насморк, потеря обоняния и вкуса, воспаление слизистой пазух носа (синусит) и сильная ломота в теле. Лариса Токарева заявила, что симптомы схожи с проявлениями обычного ОРВИ, поэтому в случае появления симптомов респираторной инфекции необходимо срочно обратиться за помощью к медикам.
Напомним, суточный прирост заболевших в Кузбассе вновь превысил 300 случаев после кратковременного снижения.
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