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Кузбасский эксперт обозначила симптомы коронавируса у детей

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Специалист из кемеровского медучреждения рассказала о том, как протекает COVID-19 у юных пациентов.

По имеющимся у медиков данным, дети реже заболевают коронавирусной инфекцией, симптомы менее выражены, реже требуется госпитализация. Об этом сообщила заведующая педиатрическим отделением Кемеровской районной клинической больницы Ирина Гончарова. По словам врача, эти особенности не исключают тяжелого течения COVID-19.

‒ Наиболее частыми симптомами у детей являются лихорадка, кашель. Возможно проявление симптомов интоксикации, таких как миалгия (боли в мышцах ‒ прим. ред.), слабость, тошнота. У некоторых отмечаются боли в горле, заложенность носа, симптомы поражения желудочно-кишечного тракта, ‒ рассказала Ирина Гончарова.

Медик отметила, что большая часть детей заражается от взрослых. Самым эффективным способом защиты ребенка от опасного вируса специалист назвала вакцинацию взрослого населения.


Напомним, что в Кузбассе после кратковременного спада был поставлен новый рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом.

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