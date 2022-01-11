Кузбасский эксперт обозначила риски заболевания COVID-19 из-за прививки

0
Фото:  

Главный специалист по инфекционным болезням Кемеровской области Ольга Бородкина рассказала, можно ли заразиться коронавирусом после вакцинации.

Накануне, 10 января, состоялся прямой эфир Минздрава Кузбасса, в ходе которого жителям региона рассказывали о ревакцинации от коронавирусной инфекции. Во время трансляции был задан вопрос о том, есть ли вероятность заболеть COVID-19 из-за прививки. Главный областной инфекционист Ольга Бородкина ответила, что вакцина не может вызвать заболевание, так как содержит либо отдельный белок, либо набор белковых субъединиц. Однако сохраняется вероятность, что человек может поставить прививку в тот момент, когда болезнь уже находится в организме.

– Медицина – это соотношение риска и пользы. Совершенно безопасных медицинских мероприятий не бывает. Наша задача состоит в том, чтобы учесть все риски и выбрать концепцию, которая будет максимально эффективна, – подчеркнула Ольга Бородкина.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что более 65% кузбассовцев прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32427

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined