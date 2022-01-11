Кузбасский эксперт обозначила риски заболевания COVID-19 из-за прививки

Накануне, 10 января, состоялся прямой эфир Минздрава Кузбасса, в ходе которого жителям региона рассказывали о ревакцинации от коронавирусной инфекции. Во время трансляции был задан вопрос о том, есть ли вероятность заболеть COVID-19 из-за прививки. Главный областной инфекционист Ольга Бородкина ответила, что вакцина не может вызвать заболевание, так как содержит либо отдельный белок, либо набор белковых субъединиц. Однако сохраняется вероятность, что человек может поставить прививку в тот момент, когда болезнь уже находится в организме.

– Медицина – это соотношение риска и пользы. Совершенно безопасных медицинских мероприятий не бывает. Наша задача состоит в том, чтобы учесть все риски и выбрать концепцию, которая будет максимально эффективна, – подчеркнула Ольга Бородкина.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что более 65% кузбассовцев прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.