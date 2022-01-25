Кузбасский эксперт обозначила особенности COVID-19 у людей с ВИЧ

Накануне, 24 января, состоялся прямой эфир Минздрава Кузбасса, в ходе которого главврач Кузбасского центра по профилактике и борьбе со СПИД Татьяна Булатова обозначила некоторые особенности, которые характерны для ВИЧ-инфицированных при заболевании коронавирусом.

По словам эксперта, у данных пациентов такой же риск заразиться COVID-19, как и у других. При этом само заболевание будет протекать иначе. Это связано с тем, что ВИЧ снижает иммунитет человека, а значит, у инфицированного более высокий риск тяжелого течения коронавируса. Кроме того, Татьяна Булавина добавила, что отдельных рекомендаций по защите от коронавирусной инфекции для людей с ВИЧ нет. Им, как и остальным, необходимо пройти вакцинацию, использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что в Кузбассе официально подтвердился первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Власти региона раскрыли процент детей среди заболевших коронавирусом. Поступившая в область "детская" прививка вызвала возражения жителей.