Кузбасский эксперт обозначила особенности COVID-19 у людей с ВИЧ

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Медик из Кемеровской области рассказала, как проявляется коронавирусная инфекция у пациентов с вирусом иммунодефицита человека.

Накануне, 24 января, состоялся прямой эфир Минздрава Кузбасса, в ходе которого главврач Кузбасского центра по профилактике и борьбе со СПИД Татьяна Булатова обозначила некоторые особенности, которые характерны для ВИЧ-инфицированных при заболевании коронавирусом.


По словам эксперта, у данных пациентов такой же риск заразиться COVID-19, как и у других. При этом само заболевание будет протекать иначе. Это связано с тем, что ВИЧ снижает иммунитет человека, а значит, у инфицированного более высокий риск тяжелого течения коронавируса. Кроме того, Татьяна Булавина добавила, что отдельных рекомендаций по защите от коронавирусной инфекции для людей с ВИЧ нет. Им, как и остальным, необходимо пройти вакцинацию, использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.


Напомним, что в Кузбассе официально подтвердился первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Власти региона раскрыли процент детей среди заболевших коронавирусом. Поступившая в область "детская" прививка вызвала возражения жителей.

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