Кузбасский детский инфекционист перечислила симптомы COVID-19 у детей

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Главный областной детский инфекционист Татьяна Бондаренко рассказала о проявлениях коронавирусной инфекции у детей и причине всплеска заболеваемости.

По словам специалиста, увеличение количества зараженных коронавирусом детей в Кузбассе, которое было зафиксировано в начале сентября, характерно для многих ОРВИ, поскольку в это время молодые люди общаются и передают инфекцию.

У детей COVID-19 может проявляться в виде слабости, боли в горле, небольшого насморка и кашля. Помимо этого, зараженный ребенок может испытывать повышение температуры до незначительных цифр, потерю аппетита и легкое снижение активности.

Татьяна Бондаренко также отметила, что в целях профилактики COVID-19 среди детей можно соблюдать режим дня и правильного питания, поставить прививку от гриппа. Об этом инфекционист рассказала на сайте Минздрава Кузбасса.

Напомним, ранее замминистра здравоохранения региона Елена Зеленина заявила об увеличение обращений в больницы среди детей.

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