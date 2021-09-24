Кузбасский детский инфекционист перечислила симптомы COVID-19 у детей

По словам специалиста, увеличение количества зараженных коронавирусом детей в Кузбассе, которое было зафиксировано в начале сентября, характерно для многих ОРВИ, поскольку в это время молодые люди общаются и передают инфекцию.



У детей COVID-19 может проявляться в виде слабости, боли в горле, небольшого насморка и кашля. Помимо этого, зараженный ребенок может испытывать повышение температуры до незначительных цифр, потерю аппетита и легкое снижение активности.



Татьяна Бондаренко также отметила, что в целях профилактики COVID-19 среди детей можно соблюдать режим дня и правильного питания, поставить прививку от гриппа. Об этом инфекционист рассказала на сайте Минздрава Кузбасса.



Напомним, ранее замминистра здравоохранения региона Елена Зеленина заявила об увеличение обращений в больницы среди детей.