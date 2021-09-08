Кузбасский детсад закрылся из-за опасных нарушений

Так, в комнатах здания, где располагались приемные и игровые зоны, а также в некоторых детских спальнях и туалетах эксперты обнаружили дефекты и повреждения стен, на которых от воды образовались видимые подтеки, а это затрудняло проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, отметили в Роспотребнадзоре Кузбасса.

Поскольку дальнейшая эксплуатация объекта могла причинить вред здоровью граждан, то специалисты приняли решение приостановить деятельность учебного учреждения для дошкольников № 261, принимавшее детей в Новокузнецке.

Материалы дела переданы для рассмотрения по существу в Центральный районный суд южной столицы Кузбасса