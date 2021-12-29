Кузбасский чиновник попался на незаконной ловле рыбы в заповеднике

Инцидент произошел в заповеднике "Кузнецкий Алатау" 8 ноября 2021 года. Государственная инспекция задержала на охраняемой территории чиновника из Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Владимира Григорьева. С собой у мужчины не было документов ни на нахождение в заповеднике, ни на имеющийся у него карабин "Тигр" с 40 патронами. Перед инспекторами также предстала выловленная чиновником рыба и ветровое стекло утопленного снегохода, видневшееся из водоема. Выяснилось, что Григорьев на транспортном средстве решил пересечь реку Средняя Терсь, однако не рассчитал глубину. В результате этого снегоход почти целиком ушел под воду.

"Не отчаиваясь и не теряя времени, Владимир Владимирович занялся рыбалкой. К моменту, когда к нему подъехала инспекция заповедника, Григорьев уже успел выловить 45 хариусов", ‒ сообщают в пресс-службе заповедника "Кузнецкий Алатау".

Выяснилось, что в момент задержания чиновник находился при исполнении служебных обязанностей. В минувший вторник, 21 декабря, в отношении Григорьева было вынесено постановление по делу об адмистративном правонарушении "за незаконное нахождение на территории охранной зоны заповедника, проезд на транспортном средстве, рыбалку и ношение оружие без разрешительных документов", сообщается в релизе заповедника. Кроме того, бензин и масла утопленного снегохода нанесли непоправимый вред обитателям реки. Общая сумма причиненного ущерба составила 41 625 рублей.



Отмечается, что ранее Григорьев уже был привлечен к административной ответственности за аналогичные нарушения на территории заповедника "Кузнецкий Алатау".