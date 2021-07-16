Кузбасский браконьер содрал шкуру с беременной лосихи

В Кузбассе будут судить жителя Новокузнецка, который застрелил самку лося, в период, когда охота была запрещена. Он проезжал по лесу на снегоходе и заприметил животное, которое застряло в снегу. После убийства браконьер и его знакомый вывезли тушу из леса. В процессе разделки выяснилось, что лосиха ждала потомство.

– Ущерб, причиненный Департаменту по охране объектов животного мира Кузбасса, составил 400 000 рублей, что является особо крупным размером, – сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

На текущий момент уголовное дело о незаконной охоте направлено в суд. Санкции соответствующей статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы. За нелегальное хранение оружия ему также грозит до пяти лет колонии.