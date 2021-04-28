Кузбасский браконьер попал под статью за убийство беременной лосихи

В Яйском округе нашли тело убитой самки лося с отверстием от пули. Как оказалось, лосиха была беременной. Незадолго до обнаружения трупа правоохранители и сотрудник Департамента заметили недалеко от поселка Рудничный охотника на снегоходе с двумя охотничьими собаками, который отрицал свою незаконную деятельность. Именно его следы и привели специалистов к телу мертвого животного.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". Причиненный ущерб животному миру Кузбасса составил 400 тысяч рублей", — сообщил начальник Департамента Евгений Бойко.

Статья предполагает штраф до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты за период до двух лет. Также возможно наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или лишение свободы до двух лет.

Отмечается, что на текущий момент в Кемеровской области запрещена охота на крупных копытных животных.