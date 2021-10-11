Кузбасский бизнесмен попал под суд за долг перед государством

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Городской суд вынес решение по делу жителя Мариинска, который на протяжении нескольких лет не выплачивал сумму, взятую у государства в качестве гранта.

Сообщается, что в конце 2014 года бизнесмен получил грант в 300 тысяч рублей на развитие своего хозяйства. Согласно договору, получатель гранта был должен был заниматься предпринимательством не менее трех лет после подписания соглашения, однако прекратил свою деятельность уже в начале 2017 года.


По решению суда, вынесенному в сентябре 2017 года, бизнесмена обязали вернуть администрации Мариинского района 302 тысячи 360 рублей, включая проценты за пользование денежными средствами. Однако до 2021 года предприниматель так и не произвел положенные выплаты, из-за чего администрация Мариинска вновь обратилась в суд.

‒ В результате рассмотрения дела судом с жителя Мариинска взысканы государственная пошлина и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере около 60 тысяч рублей, ‒ сообщают в пресс-службе мариинского городского суда.

Отмечается, что должник должен выплатить проценты по день фактической уплаты долга.

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