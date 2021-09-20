Кузбасский бизнесмен попал под суд после травмирования ребенка на взятом в прокат электромобиле

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В Кемеровской области завершилось расследование по делу предпринимателя, который оказывал населению сомнительные услуги.

В Кемерове будут судить 37-летнего предпринимателя, обвиняемого по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По данным СК, кемеровчанин в апреле этого года без соответствующего разрешения открыл прокатный пункт. Там сдавались в прокат электромобили-дрифтобайки для детей старше пяти лет.

— При этом предприниматель не предоставлял необходимое защитное снаряжение: шлем, наколенники и налокотники, — рассказали в областном СУ СКР.

В результате во время катания на электромобиле пострадал восьмилетний мальчик. Он не удержался в кресле, упал, ударился головой о тротуар и потерял сознание. Медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму. Обвиняемый выплатил в качестве компенсации морального ущерба 80 тыс. рублей, а пункт проката закрыли.


Теперь дальнейшую судьбу бизнесмена решит суд.

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