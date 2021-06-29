Кузбасский бизнесмен отсудил у конкурента почти миллион рублей за кражу товарного знака

Арбитражный суд Кемеровской области рассмотрел дело о нарушении прав на товарный знак. Как оказалось, в Междуреченске один из предпринимателей развернул торговлю кожгалантереей и не побеспокоился о регистрации собственной марки. Вместо этого он начал продавать свою продукцию, используя символы, схожие с товарным знаком другого бизнесмена. Последний же как раз имел лицензию на использование марки.

Суд рассмотрел иск и удовлетворил требования владельца торгового знака.

— Арбитражный суд Кемеровской области запретил гражданину использовать сходные с товарным знаком обозначения на своих товарах, в том числе на ценниках, этикетках, упаковках, — рассказали в областном УФССП.

Кроме того, ответчику необходимо выплатить правообладателю компенсацию морального вреда в размере 927 тыс. рублей. Вместе с тем решение суда и визит приставов не побудили должника выплатить сумму.

В этой связи сотрудникам ведомства пришлось арестовать автомобиль предпринимателя, предварительно оцененный в 600 тыс. рублей. Пока что машину оставили владельцу на хранение. Однако если в течение десяти дней он не погасит долг, транспорт уйдет с молотка в счет погашения задолженности.