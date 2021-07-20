Кузбасский бизнесмен Александр Щукин умер в возрасте 70 лет

70-летний предприниматель в мае перенес операцию на сердце: ему установили стент. Позже, в июле, ему поставили диагноз "коронавирусная инфекция". В понедельник, 19 июля, Щукин скончался, о чем сообщает Тайга.инфо.

Кузбасский бизнесмен был одним из основателей угольного конгломерата "Сибуглемет", среди основных активов была шахта "Полосухинская".

Предприниматель стал обвиняемым в деле о вымогательстве 51% контрольного пакета акций шахты "Инской" от Антона Цыганкова. Дело все еще находится на рассмотрении.