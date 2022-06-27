Кузбасский автомобилист отправится в колонию после гибели подростка в ДТП

Инцидент произошел в июне 2021 года на дороге между населенными пунктами Киселевского городского округа. Житель Прокопьевского района, будучи за рулем автомобиля, наехал на подростка, который вместе с друзьями совершал пробежку по краю проезжей части. При этом на одежде молодых людей были светоотражающие элементы, но водитель двигался с выключенными фарами и на высокой скорости. После ДТП нарушитель скрылся. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти 17-летнего юношу не удалось. Покинувшего место автоаварии кузбассовца задержали. Выяснилось, что мужчина был пьян.

Суд назначил 30-летнему нарушителю наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии поселении, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Кроме того, на два с половиной года мужчина лишится права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В счет компенсации морального вреда с осужденного будут взысканы 600 000 рублей, в счет материального ущерба – 222 000 рублей.