Кузбасский автомобилист отправится в колонию после гибели подростка в ДТП

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Суд вынес приговор жителю Кемеровской области, который насмерть сбил юношу.

Инцидент произошел в июне 2021 года на дороге между населенными пунктами Киселевского городского округа. Житель Прокопьевского района, будучи за рулем автомобиля, наехал на подростка, который вместе с друзьями совершал пробежку по краю проезжей части. При этом на одежде молодых людей были светоотражающие элементы, но водитель двигался с выключенными фарами и на высокой скорости. После ДТП нарушитель скрылся. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти 17-летнего юношу не удалось. Покинувшего место автоаварии кузбассовца задержали. Выяснилось, что мужчина был пьян.


Суд назначил 30-летнему нарушителю наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии поселении, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Кроме того, на два с половиной года мужчина лишится права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.


В счет компенсации морального вреда с осужденного будут взысканы 600 000 рублей, в счет материального ущерба – 222 000 рублей.

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