Кузбасских подростков начнут вакцинировать от COVID-19

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Прививка от коронавируса, предназначенная специально для несовершеннолетних, поступит в Кемеровскую область.

Вакцина против коронавирусной инфекции, "Спутник М", появится в Кузбассе к концу декабря. Особенность ее состоит в том, что поставить прививку смогут дети от 12 до 17 лет.

‒ "Спутник М" полностью повторяет вакцину "Спутник V", но дозировка активной субстанции уменьшена в пять раз, — передает слова зампреда правительства Кемеровской области Алексея Цигельника пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что вакцинация детей от коронавируса осуществляется в 40 странах мира. В Кузбассе прошли вакцинацию за неделю 18 110 взрослых жителей региона. Ревакцинировались 136 532 человека.


Напомним, за минувшие сутки медики зафиксировали новые случаи заражения COVID-19 в Кемеровской области. Трое жителей региона скончались от последствий опасного вируса.

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