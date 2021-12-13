Кузбасских подростков начнут вакцинировать от COVID-19

Вакцина против коронавирусной инфекции, "Спутник М", появится в Кузбассе к концу декабря. Особенность ее состоит в том, что поставить прививку смогут дети от 12 до 17 лет.

‒ "Спутник М" полностью повторяет вакцину "Спутник V", но дозировка активной субстанции уменьшена в пять раз, — передает слова зампреда правительства Кемеровской области Алексея Цигельника пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что вакцинация детей от коронавируса осуществляется в 40 странах мира. В Кузбассе прошли вакцинацию за неделю 18 110 взрослых жителей региона. Ревакцинировались 136 532 человека.

Напомним, за минувшие сутки медики зафиксировали новые случаи заражения COVID-19 в Кемеровской области. Трое жителей региона скончались от последствий опасного вируса.