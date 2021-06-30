Кузбасские выпускники получили от государства более 10 млн рублей

В преддверии выпускных балов выпускники школ Кемеровской области получили материальную помощь. Речь идет о детях, семьи которых признали малообеспеченными с доходом ниже 10 277 рублей на одного человека. При этом каждое заявление на соцвыплату рассматривалось индивидуально специальной комиссией.

Всего деньги получили 1 023 выпускника, по 10 тысяч рублей каждый. В общей сложности акция обошлась бюджету области в 10,23 миллиона рублей. Об этом сообщает министерство образования Кузбасса.

Напомним, всего в 2021 году из школ в Кемеровской области выпустились более 10 тысяч человек.