Кузбасские вымогатели попали под суд за шантаж директора УК

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Двое жителей Кемеровской области могут лишиться свободы по решению суда из-за вымогательства денег у директора УК.

Оказалось, что двое жителей Березовского на протяжении нескольких месяцев вымогали деньги у директора местной управляющей компании. В случае, если жертва не соглашалась на условия злоумышленников, то они грозились уничтожить имущество фирмы и предъявить публике компромат.


В результате потерпевший был вынужден каждый месяц откупаться от аферистов выплатами в размере 35 тысяч рублей и выдавать им ежегодное вознаграждение. Вымогатели успели получить 115 00 рублей, а после были задержаны с поличным в офисе директора УК.

– При этом один из обвиняемых вместе со своей матерью, которая не была осведомлена о его планах, постоянно писал жалобы по надуманным поводам на потерпевшего и возглавляемую им организацию всевозможные инстанции, тем самым инициируя проверки. Кроме того, он целенаправленно повреждал имущество в домах, обслуживаемых управляющей компанией, прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.

За свои действия двое мужчин 39 и 49 лет стали фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 163 УК РФ "Вымогательство". Уголовное дело передано на рассмотрение в Березовский городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до семи лет лишения свободы.

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