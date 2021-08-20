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Кузбасские вузы смогут лишить непривитых студентов места в общежитии и очного обучения

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Студенты образовательных учреждений Кемеровской области могут лишиться общежития и возможности посещать занятия очно из-за отсутствия сертификата о вакцинации от коронавируса.

По данным властей Кемеровской области, для посещения занятий на фоне распространения COVID-19 студентам не обязательно сдавать ПЦР-тест. Вместе с тем, наличие или отсутствие сертификата о прививке против коронавируса может решить, будет ли конкретный учащийся заниматься дистанционно или очно. В случае, если студент откажется предоставлять соответствующий документ, его могут перевести на удаленное обучение.


По таким же условиям студентам могут отказать в заселении в общежитие. При этом власти Кузбасса уточнили, что окончательное решение о применении таких мер остается за руководством каждого образовательного учреждения.


Иностранным туристам для обучения в вузах и техникумах региона необходимо иметь при себе результаты ПЦР-теста, который был сделан не позднее 72 часов до приезда в Россию. Кроме того, им потребуется сдать повторный тест уже после приезда в страну. Об этом сообщает правительство Кузбасса.


Ранее в Минздраве Кузбасса рассказали о том, кому положен бесплатный тест на наличие коронавирусной инфекции.

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