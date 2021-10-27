Кузбасские вузы перейдут на режим дистанционного обучения

Кемеровский государственный университет (КемГУ) и Кузбасский государственный технический университет (КузГТУ) переведут студентов на дистанционное обучение. Соответствующая информация появилась на официальных сайтах вузов. Сообщается, что учеба в таком режиме продлится с 30 октября по 7 ноября.

‒ В период с 30 октября по 3 ноября и с 5 ноября по 7 ноября 2021 года – предусмотрено использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в электронной информационной образовательной среде КузГТУ. Это относится ко всем участникам образовательных отношений, включая обучающихся, ‒ заявляют в пресс-службе КузГТУ.

Подобная мера связана с введением в России нерабочих дней из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее редакция AVOKADO писала о рекомендациях, которые были даны образовательным учреждениям Кузбасса Министерством образования региона.