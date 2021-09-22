Кузбасские врачи зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом

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В Кузбассе медики выявили новых заболевших коронавирусом за прошедшие сутки. Больше всего инфицированных оказалось в Новокузнецке.

Согласно сводке за 22 сентября, в регионе подтвердили 162 новых случая заражения вирусом COVID-19. По области число заболевших распределилось следующим образом:


Новокузнецк-31, Кемерово-27, Междуреченск-18, Белово-15, Прокопьевск-12, Осинники-9, А-С-8, Киселевск-7, Новокузнецкий МР-5, Юрга-4, по 3-Калтан, Л-К, Мыски, Кемеровский МО и Таштагольский МР, по 2-Гурьевский МР, Прокопьевский МО и Яшкинский МР, по 1-Березовский, Тайга, Ижморский МР, Тяжинский МР и Юргинский МО.


Также специалисты сообщили число новых жертв опасного вируса.


Всего с начала пандемии в Кузбассе диагноз COVID-19 был поставлен 55 564 раз. К настоящему времени продолжают получать лечение 1 338 человек, 1 252 пациентов не пережили инфекцию.

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