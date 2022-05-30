Кузбасские врачи выявили за день 83 новых коронавирусных больных

По данным оперативного штаба в понедельник, 30 мая, в Кемеровской области насчитали еще 83 больных с коронавирусом. Общий показатель составил 164 311.
На лечении находятся 1 056 пациентов, выписаны за день 89 человек. Четверо зараженных умерли.
В Кузбассе продолжают находить новых инфицированных опасным китайским вирусом.
По данным оперативного штаба в понедельник, 30 мая, в Кемеровской области насчитали еще 83 больных с коронавирусом. Общий показатель составил 164 311.
На лечении находятся 1 056 пациентов, выписаны за день 89 человек. Четверо зараженных умерли.
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