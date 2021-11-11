Ребенок поступил в детское травматологическое отделение Прокопьевского клинического ортопедо-хирургического центра восстановительного лечения с закрытым переломом левой бедренной кости. Травма была получена вследствие того, что у ребенка была врожденная патология ‒

несовершенный остеогенез.

‒ Такая операция для нашего региона является уникальной и проведена впервые. Юный пациент поступил в отделение с закрытым перелом левой бедренной кости с миграцией металлоконструкции, который стал следствием врожденного несовершенного остеогенеза, ‒ передает слова специалиста пресс-служба администрации Кузбасса.

Операция, которой была присвоена четвертая категория сложности, проводилась в несколько этапов. Сперва медики удалили металлоконструкцию, затем установили в бедренную кость телескопический штифт. Он защитит кость от переломов и смещений, а также будет "расти" вместе с ребенком за счет своей конструкции. После операции пациент чувствует себя хорошо и будет готов к выписке в ближайшие дни.

Справка

Несовершенный остеогенез (болезнь "хрустального человека") ‒ это редкое врожденное заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью костей, деформацией скелета, низким ростом и прогрессирующим снижением слуха. По данным Минздрава, на июнь 2015 года в России был зарегистрирован 421 случай данной патологии у детей.