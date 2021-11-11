Кузбасские врачи впервые провели операцию "хрустальному" ребенку

0
Фото:  

Травматологи Кемеровской области оказали помощь 11-летнему пациенту, страдающему от врожденной патологии. Подобная операция проводится в регионе впервые.

Ребенок поступил в детское травматологическое отделение Прокопьевского клинического ортопедо-хирургического центра восстановительного лечения с закрытым переломом левой бедренной кости. Травма была получена вследствие того, что у ребенка была врожденная патология ‒

несовершенный остеогенез.

‒ Такая операция для нашего региона является уникальной и проведена впервые. Юный пациент поступил в отделение с закрытым перелом левой бедренной кости с миграцией металлоконструкции, который стал следствием врожденного несовершенного остеогенеза, ‒ передает слова специалиста пресс-служба администрации Кузбасса.

Операция, которой была присвоена четвертая категория сложности, проводилась в несколько этапов. Сперва медики удалили металлоконструкцию, затем установили в бедренную кость телескопический штифт. Он защитит кость от переломов и смещений, а также будет "расти" вместе с ребенком за счет своей конструкции. После операции пациент чувствует себя хорошо и будет готов к выписке в ближайшие дни.


Справка

Несовершенный остеогенез (болезнь "хрустального человека") ‒ это редкое врожденное заболевание, характеризующееся повышенной ломкостью костей, деформацией скелета, низким ростом и прогрессирующим снижением слуха. По данным Минздрава, на июнь 2015 года в России был зарегистрирован 421 случай данной патологии у детей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30911

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined