Кузбасские врачи прооперировали ребенка с куском льда в глазу

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Кузбасские офтальмологи оказали экстренную помощь четырехлетнему пациенту, которому в глаз впилась льдинка.

Четырехлетний пациент кемеровского офтальмологического отделения перенес операцию на орган зрения после развлечений с кусочком льда. Инородное тело нанесло большую рану игривому малышу.

– Игры во дворе закончились маленьким кусочком острой льдинки в глазу. Только слезы, как в сказке про снежную королеву, не помогли. Мама привезла сынишку в больницу, – рассказали в кемеровской ОКБ.

Врачи отметили, что в результате оперативного вмешательства глаз удалось сохранить, но острота зрения значительно ухудшилась, поскольку рубец прошел через оптическую область органа.


Сейчас юный кузбассовец находится под пристальным наблюдением специалистов, которые опасаются возникновения инфекционных осложнений. Со временем станет понятно, потребуется ли еще одна операция.

Да!
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