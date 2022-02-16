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Кузбасские врачи избавили мужчину от опухоли размером с теннисный мяч

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Новокузнецкие нейрохирурги удалили из черепа мужчины большую опухоль, размер которой достиг габаритов теннисного мяча.

Кузбасские хирурги прооперировали 35-летнего мужчину из Таштагола, который был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии: пациент практически не говорил, не понимал, где находится и что происходит, а также не узнавал своих родственников. Оказалось, что причина ухудшения самочувствия кроется в опухоли.

Выявленная в правом полушарии головного мозга опухоль (менингиома) размером с теннисный мяч (49×62×48 мм) дала осложнения – отек и дислокацию мозга. По прогнозам специалистов, без операции молодой человек не прожил бы и нескольких дней, рассказали представители регионального Минздрава.

После операции у кузбассовца прошла головная боль, нормализовалась речь, к нему полностью вернулась память.

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