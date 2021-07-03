Кузбасские волонтеры сообщили о завершении поисков пропавшей женщины с годовалым ребенком

В Кузбассе поиски 36-летней горожанки и ее дочери, объявленных ранее безвестно пропавшими, подошли к концу. Соответствующая информация появилась в официальном сообществе регионального ПСО «Лиза Алерт».
- Найдены, живы! Спасибо всем откликнувшимся на поиск! – сообщили члены поискового отряда.
Информация о том, при каких обстоятельствах были найдены пропавшие, не сообщается.
Напомним, что ранее сообщалось, что женщина пропала 2 июля, тогда же она вместе с годовалой дочерью покинула дом, однако не вернулась обратно.
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