Кузбасские волонтеры сообщили о завершении поисков пропавшей женщины с годовалым ребенком

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Добровольцы сообщили о результатах розыскных мероприятий, направленных на поиски жительницы Кемеровского района, ушедшей из дома с малолетним ребенком. Женщину и годовалую девочку нашли живыми.

В Кузбассе поиски 36-летней горожанки и ее дочери, объявленных ранее безвестно пропавшими, подошли к концу. Соответствующая информация появилась в официальном сообществе регионального ПСО «Лиза Алерт».

- Найдены, живы! Спасибо всем откликнувшимся на поиск! – сообщили члены поискового отряда.

Информация о том, при каких обстоятельствах были найдены пропавшие, не сообщается.


Напомним, что ранее сообщалось, что женщина пропала 2 июля, тогда же она вместе с годовалой дочерью покинула дом, однако не вернулась обратно.

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