Кузбасские волонтеры сообщили о пропаже мужчины в сланцах

Местонахождение Павла Николаевича Кондранина неизвестно уже неделю – с 3 июля. По данным поискового отряда, мужчина проживал в селе Бурлаки Прокопьевского района.

Приметы пропавшего: рост 175 см, плотное телосложение, пепельно-русые волосы, голубые глаза. Мужчина в день пропажи был одет в футболку темно-синего цвета, черные шорты и сланцы и красную бейсболку.

Если вам известно что-либо о местонахождении сибиряка, вы можете сообщить информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.