Кузбасские волонтеры сменили ориентировку на поиски невысокого пенсионера

У волонтеров-поисковиков появились новые данные о пропавшем ранее в Кузбассе пенсионере. Мужчину, как предполагают волонтеры, могли запечатлеть камеры внутреннего наблюдения. К городу, где он может находиться, добавили Новокузнецк. Также стало известно, что кузбассовец носит усы.

Напомним, что пропал 72-летний житель села Пермяки, Беловского района, еще 3 мая. В этот день кузбассовец вышел из дома и больше не вернулся домой. Новость о начале его поисков мы публиковали на нашем сайте.