Кузбасские волонтеры присоединились к поискам жителя Белгородской области

Кузбасские волонтеры сообщили, что Алешин Александр Константинович 1977 года рождения исчез в городе Шебенкино Белгородской области. Местонахождение мужчины остается неизвестным со 2 мая 2022 года, при этом он может находиться в любом городе и регионе.

Рост пропавшего составляет 160 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые. Одежда неизвестна, следует из ориентировки ПО "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Тем временем, в Кемеровской области продолжаются поиски пенсионерки в синей шапке, сельчанина в камуфляжных штанах и красной майке, кузбассовца в белой куртке и очках, худощавого юргинца с голубыми глазами, мужчины в темно-сером жилете.