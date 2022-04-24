Кузбасские волонтеры присоединились к поискам подростка с черно-белыми волосами из Барнаула

Поисковый отряд "Лиза Алерт" в Кузбассе сообщил, что в городе Барнаул Алтайского края ведутся поиски 17-летнего юноши. Местонахождение Абушкевича Руслана Михайловича 2004 года рождения остается неизвестным с 19 апреля 2022 года. Подросток может находиться в вашем городе.

Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы черно-белые до плеч, глаза темно-карие. Был одет в синюю джинсовую куртку, розовую футболку, темно-синие джинсы, серые кроссовки. С собой у юноши был черный рюкзак, следует из ориентировки ПО "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем барнаульце, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.