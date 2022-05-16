Кузбасские волонтеры присоединились к поискам 16-летнего подростка из Новосибирской области

Кирилл Зуров 2006 года рождения пропал без вести в городе Болотное Новосибирской области. Местонахождение подростка остается неизвестным с 14 мая 2022 года.

Рост пропавшего юноши составляет 160 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые. Был одет в серую футболку, черные спортивные штаны и серо-зеленые кроссовки, следует из ориентировки ПО "Лиза Алерт". Может находиться в любом городе.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении подростка, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, сейчас продолжаются поиски 16-летнего кузбассовца в очках.