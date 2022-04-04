Кузбасские волонтеры присоединились к поискам 10-летнего сельчанина

Согласно данным волонтеров, Михаил Кудрявцев 2012 года рождения пропал в деревне Шимшурга Звениговского района Республики Марий Эл. Мальчик 1 апреля вышел из школы и пропал.

Рост ребенка составляет 140 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы мальчика русые короткие, глаза зеленые. Был одет в темно-синюю куртку, темные штаны, серые дутые сапоги и черную шапку. С собой у ребенка был черный портфель, сообщают сотрудники ПО "Лиза Алерт" в Кузбассе.

Всех, кто может обладать какой-либо информацией о мальчике, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.