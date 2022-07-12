Кузбасские волонтеры попросили помощи в поиске жителя Алтайского края

Дугин Иван Владимирович 1990 года рождения пропал без вести в селе Зудилово Алтайского края, о чем сообщили кузбасские волонтеры. Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 3 июля текущего года и теперь может находиться в любом городе.

Рост пропавшего составляет 160 сантиметров. Телосложение среднее, волосы русые, глаза голубые. Был одет в зеленую куртку, серую футболку, серые трико и черные сланцы, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт".



Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.