Кузбасские волонтеры попросили помощи в поиске родных голубоглазой пенсионерки

Женщина, называющая себя Валентиной, с 29 июня 2022 года находится в одном из медучрежений Новосибирска. На вид пенсионерке около 80 лет.

На правой стороне лица пожилой женщины имеется родимое пятно. Рост пенсионерки составляет 150-155 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы седые, глаза голубые. Одета в голубую ночную сорочку (как на фото из ориентировки) и черные колготки. Добровольцы ПСО "Лиза Алерт" отмечают, что у пенсионерки может быть потеря памяти. В пространстве женщина не ориентируется.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о родственниках пожилой россиянки или может помочь в установлении ее личности, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Также ведутся поиски родных женщины с потерей памяти.