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Кузбасские волонтеры попросили помощи в поиске пенсионерки в черных туфлях

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Сотрудники кузбасского отряда волонтеров сообщили об исчезновении 85-летней пожилой жительницы Новокузнецка, которая ушла в неизвестном направлении в черных туфлях.

Как сообщается, 85-летняя Тамара Яковлевна Еремина, Неупокоева, Гридина из Новокузнецка без вести пропала еще в минувший понедельник, 25 июля.


Известно, что пенсионерка нормального телосложения, у нее карие глаза, а волосы рыжего цвета. В день исчезновения на ней была коричневая кофта, синие штаны, черные туфли. Ее фотографию волонтеры ПСО "Лиза Алерт" не предоставили.


Любую информацию о местонахождении пожилой женщины можно сообщить по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

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