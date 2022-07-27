Кузбасские волонтеры попросили помощи в поиске пенсионерки в черных туфлях

Как сообщается, 85-летняя Тамара Яковлевна Еремина, Неупокоева, Гридина из Новокузнецка без вести пропала еще в минувший понедельник, 25 июля.

Известно, что пенсионерка нормального телосложения, у нее карие глаза, а волосы рыжего цвета. В день исчезновения на ней была коричневая кофта, синие штаны, черные туфли. Ее фотографию волонтеры ПСО "Лиза Алерт" не предоставили.

Любую информацию о местонахождении пожилой женщины можно сообщить по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.