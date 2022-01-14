Кузбасские волонтеры попросили помощи в поисках женщины с тремя фамилиями

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В поисковом отряде ПСО "Лиза Алерт" Кузбасс попросили оказать помощь в поиске ушедшей в неизвестном направлении 33-летней женщины.

Как сообщается, 33-летняя Рябова (Литвинова, Матвеева) Ольга Сергеевна ушла в неизвестном направлении 1 января 2022 года. Рост жительницы деревни Колычево в Промышленновском районе Кемерова составляет 165 сантиметров, среднее телосложение, волосы русые, а глаза голубые.


Также в день исчезновения, она была одета в черные штаны и удлиненный пуховик бежевого цвета.


Информацию о местонахождении женщины жители Кемеровской области могут сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" начали поиски 16-летней девочки, пропавшей в Белове. С собой у подростка был розовый рюкзак.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
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