Кузбасские волонтеры попросили помощи в поисках женщины с тремя фамилиями

Как сообщается, 33-летняя Рябова (Литвинова, Матвеева) Ольга Сергеевна ушла в неизвестном направлении 1 января 2022 года. Рост жительницы деревни Колычево в Промышленновском районе Кемерова составляет 165 сантиметров, среднее телосложение, волосы русые, а глаза голубые.

Также в день исчезновения, она была одета в черные штаны и удлиненный пуховик бежевого цвета.

Информацию о местонахождении женщины жители Кемеровской области могут сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" начали поиски 16-летней девочки, пропавшей в Белове. С собой у подростка был розовый рюкзак.