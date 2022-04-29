Кузбасские волонтеры попросили помощи в поисках татуированного алтайца на Lexsus

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Добровольцы кузбасского ПСО "Лиза Алерт" присоединились к поискам пропавшего 44-летнего мужчины из Алтайского края, который может находиться на территории шахтерского края.

Отмечается, что 44-летний Александр Цырульников из села Михайловка в Алтайском крае 13 апреля 2022 года уехал на Lexsus RX 350 в неизвестном направлении и исчез. Он может пребывать в Кемеровской области.


Особой приметой пропавшего является татуировка на левой руке. В последний день, когда видели алтайца, на нем была черная куртка, темно-зеленые джинсы, черные кроссовки и такого же цвета кепка. Рост мужчины достигает 176 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые, голубые глаза.


Если вы что-ибо знаете о том, где Александр находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
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