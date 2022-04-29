Кузбасские волонтеры попросили помощи в поисках татуированного алтайца на Lexsus

Отмечается, что 44-летний Александр Цырульников из села Михайловка в Алтайском крае 13 апреля 2022 года уехал на Lexsus RX 350 в неизвестном направлении и исчез. Он может пребывать в Кемеровской области.

Особой приметой пропавшего является татуировка на левой руке. В последний день, когда видели алтайца, на нем была черная куртка, темно-зеленые джинсы, черные кроссовки и такого же цвета кепка. Рост мужчины достигает 176 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые, голубые глаза.

Если вы что-ибо знаете о том, где Александр находится сейчас, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.