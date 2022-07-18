Кузбасские волонтеры попросили помочь с поисками двух девочек-подростков

Кузбасские волонтеры попросили помощи в поиске двух девочек, 14 и 15 лет, которые пропали без вести в Новосибирске и/или Красноярске. Могут находиться в любом городе.

Рост Чубаровой Евы Львовны 2007 года рождения составляет 173 сантиметра. Телосложение худощавое, волосы темно-русые, стрижка каре. Глаза голубые. Одежда неизвестна.

Рост Карповой Софьи Руслановны 2006 года рождения составляет 159 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы светло-русые. Глаза серо-голубые. Одежда также неизвестна.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших девочках, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.