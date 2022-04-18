Кузбасские волонтеры подключились к поискам женщины в голубых джинсах

Кузбасские волонтеры подключились к поискам Любви Павловой (Торгаевой, Мироновой), которая бесследно исчезла более двух недель назад. По данным поисковиков, 53-летняя женщина может находиться в двух городах: в Кемерове или Красноярске.

Приметы пропавшей: рост 158 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые, голубые глаза. В день пропажи на ней была синяя куртка, голубые джинсы и кроссовки черного цвета.



Всех, кто обладает полезными сведениями, попросили откликнуться по телефону 8-800-700-54-52 или позвонить по номеру 112.