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Кузбасские волонтеры подключились к поискам женщины в голубых джинсах

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Поисковики подключились к поискам 53-летней женщины, местонахождение которой не известно с 3 апреля 2022 года. Отмечается, что Любовь может находиться в двух городах.

Кузбасские волонтеры подключились к поискам Любви Павловой (Торгаевой, Мироновой), которая бесследно исчезла более двух недель назад. По данным поисковиков, 53-летняя женщина может находиться в двух городах: в Кемерове или Красноярске.


Приметы пропавшей: рост 158 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые, голубые глаза. В день пропажи на ней была синяя куртка, голубые джинсы и кроссовки черного цвета.


Всех, кто обладает полезными сведениями, попросили откликнуться по телефону 8-800-700-54-52 или позвонить по номеру 112.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

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