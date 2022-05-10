Кузбасские волонтеры подключились к поискам пропавшей в начале мая женщины

По данным волонтеров, местонахождение Пьянковой (Коваленко) Вероники Юрьевны из города Междуреченск в Кемеровской области остается неизвестным с 1 мая 2022 года.

Приметы пропавшей: рост 155 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза. Информации об одежде, которая была на женщине в день исчезновения, нет. С собой у нее была черная сумка.

Если вам что-либо известно о том, где Вероника находится сейчас, сообщите по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.