Кузбасские волонтеры подключились к поискам молодого барнаульца

В ориентировке ПСО "Лиза Алерт" сказано, что 22-летний Денис Косенко родом из города Барнаул Алтайского края, но может находиться и в Кемеровской области. Молодой парень числится пропавшим без вести с 16 июня текущего года.

Приметы: рост 168, среднее телосложение, волосы темно-русые, глаза серые. Никакой информации об одежде нет.

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