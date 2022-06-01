Кузбасские волонтеры подключились к поискам двух подростков из Ярославской области

0
Фото:  

В Ярославской области с мая ведутся поиски двух несовершеннолетних ребят, которые покинули родной дом и бесследно пропали. Предполагается, что они могут находиться в Кузбассе.

По данным поисковиков, 17-летние Севинч Алиагабейли и Рассул Абдуллаев из города Переславль- Залесский в Ярославской области бесследно исчезли еще две недели назад 19 мая. Поисковики предположили, что молодые люди могут находиться в Кузбассе.


Приметы пропавшей девочки: рост 160 см, телосложение среднее, волосы темные, карие глаза. В день пропажи она была в черной куртке, футболке и брюках такого же цвета, а также в белых кроссовках. Рост парня составляет 165 см, у него плотное телосложение, темные волосы, карие глаза. Был одет во все черное: куртку, рубашку, брюки, кроссовки.


Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, то сообщите об этом по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52. Волонтерам требуется помощь добровольцев.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36780

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined