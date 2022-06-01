Кузбасские волонтеры подключились к поискам двух подростков из Ярославской области

По данным поисковиков, 17-летние Севинч Алиагабейли и Рассул Абдуллаев из города Переславль- Залесский в Ярославской области бесследно исчезли еще две недели назад 19 мая. Поисковики предположили, что молодые люди могут находиться в Кузбассе.

Приметы пропавшей девочки: рост 160 см, телосложение среднее, волосы темные, карие глаза. В день пропажи она была в черной куртке, футболке и брюках такого же цвета, а также в белых кроссовках. Рост парня составляет 165 см, у него плотное телосложение, темные волосы, карие глаза. Был одет во все черное: куртку, рубашку, брюки, кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, то сообщите об этом по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52. Волонтерам требуется помощь добровольцев.