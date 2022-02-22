Кузбасские волонтеры объявили сбор добровольцев для поисков пропавшего алтайца

Согласно размещенной в социальных сетях ориентировке, в городе Заринск в Алтайском крае пропал Березовиков Александр Евгеньевич. Установлено, что 6 февраля мужчина ушел в неизвестном направлении, с тех пор его никто не видел.

Желающие присоединиться к поискам могут ориентироваться на следующий список примет: рост 160 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы. Исчезнувший имеет татуировку на шее. Предположительно, был одет в черный пуховик, черные джинсы и темные кроссовки.

Поисковики предположили, что алтаец находится на территории Кемеровской области. Если вам что-либо известно о его местоположении, то сообщите по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.